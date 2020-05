Pandemia congela transferências de juízes entre tribunais

Os efeitos causados pela pandemia do coronavírus nos tribunais levaram o Conselho Superior da Magistratura a decidir congelar as colocações e transferências dos juízes de primeira instância. Das cerca de seis centenas de magistrados que deviam mudar de lugar no próximo mês de Setembro apenas sete dezenas e meia serão autorizados a fazê-lo.

