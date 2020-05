Instituições alertam: pedidos de ajuda alimentar dispararam. E vão continuar a aumentar

Instituições alertam que há novos perfis de quem recorre a ajuda alimentar, alguns da classe média. Cáritas aumentou 40% as ajudas, Santa Casa também reforçou, na diocese dos vicentinos no Porto triplicaram. Banco Alimentar já apoia mais 14 mil famílias desde pandemia. “Como pais, sentimo-nos impotentes por pedir ajuda. Mas, ao menos, não passamos fome”, diz quem recorreu a banco alimentar. Isabel Jonet avisa: pedidos vão-se prolongar no tempo.