Entrega de comida na Amadora foi suspensa. É hora de analisar o que correu mal

Nesta quarta-feira, na Amadora, houve um bom, um mau e um vilão. Um bom propósito social, um mau desenho da iniciativa, tudo isto sob o manto de um vilão: a covid-19, que empurrou para o abismo centenas de pessoas às quais a vida tem sonegado recursos, vivendo em “condições horríveis” e “em casas imundas”.

As adjectivações, feitas ao PÚBLICO, são da mesquita da Amadora que organizou uma entrega de comida a pessoas desfavorecidas – uma iniciativa salutar e com um objectivo nobre, mas cujo planeamento saiu ao lado e poderá ter colocado em causa a saúde pública, tal foi o ajuntamento de pessoas, sobretudo mulheres, em determinado momento da tarde.

“Para já, não vamos repetir [a iniciativa]. Temos, primeiro, de fazer uma análise do que correu mal desta vez. Mas sim, poderemos repeti-la mais tarde”, explica um fleumático e disponível Abdul Gafar, imã da mesquita Massjid Sayyiduna Ussman. E o que correu mal foi, sobretudo, a ideia de tentarem, sozinhos, fazer o resgate social a tantas pessoas, sem a ajuda das forças policiais e municipais.

“Poderíamos ter começado a entrega mais cedo, para não haver aquele aglomerado. E, numa próxima vez, vamos fazer com que a polícia chegue mais cedo também”, reconhece Abdul Gafar.

Polícia estava informada

Apesar de não ter estado presente durante todo o período de entrega dos cabazes, a polícia estava informada desta iniciativa. É o que garante a mesquita da Amadora, que deixa, porém, rasgados elogios à actuação da polícia.

“Já tínhamos falado com a PSP da Amadora uns dias antes (…) entretanto, ontem [dia da distribuição], estávamos à espera das horas a que a polícia viria. Da parte de manhã, o pessoal voluntário foi à mesquita para organizar os cabazes, para facilitar a entrega. As pessoas foram notando a nossa presença ali e foram-se aproximando. Quando vimos a enchente, ligámos à polícia, para vir rapidamente. Demoraram cinco minutos e trabalharam de forma espectacular, com muitos agentes”.

Nesta quarta-feira, o trabalho da polícia foi, sobretudo, organizacional e humano - tal como pede o Governo. Com conselhos, sem uso de força, com compreensão e sem músculo. Da parte da mesquita há o reconhecimento de uma actuação humana por parte dos agentes. “Contou a parte humana. Viram pessoas com muitas dificuldades”, elogia. E detalha que uma boa parte daquelas pessoas vive em condições brutais - também por isso tantas taparam a cara, quando confrontadas com os flashes das câmaras televisivas.

“Há umas semanas, fizemos entrega de alimentos em casa de algumas pessoas. Vimos habitações imundas, sem luz, com mau saneamento e com pessoas a mais a viverem lá dentro. Condições horríveis”, descreve-nos Abdul, apontando que a entrega de alimentos não foi apenas para pessoas muçulmanas, mas para qualquer cidadão – 20 a 25% das pessoas ajudadas não são islamitas.

O imã declarou-se surpreendido com o número de pessoas que surgiram na mesquita, muitas delas em pleno período do Ramadão - com tudo o que isso acarreta nesta fase, até fisicamente, para o povo muçulmano.

“Claro, não é fácil. Estando em jejum, pelo Ramadão, é difícil estar ali várias e várias horas, neste caso à espera de um cabaz. Foi muita gente. Da comunidade muçulmana que esteve a recolher alimentos, algumas são pessoas que perderam os trabalhos - em alguns casos marido e mulher estão sem emprego - e não têm conseguido colocar comida na mesa para os filhos”.

Mensagens de não-muçulmanos a quererem ajudar

Sendo certo que existiram problemas de organização e riscos para a saúde, em tempos de pandemia, o mediatismo desta iniciativa na comunicação social está já a espoletar um movimento social. E o que foi feito nesta quarta-feira parece ser apenas uma parte do que é possível fazer. “Recebemos muitas mensagens, também de pessoas não-muçulmanas, a dizerem que estão dispostas a contribuir”.

Trata-se de uma contribuição monetária, com dinheiro e bens, mas também física, com oferta de ajuda na distribuição dos cabazes e na logística da iniciativa. Esta ajuda, prevista para as próximas iniciativas deste tipo, deverá, portanto, superar a já larga cobertura desta primeira distribuição.

“No mês do Ramadão, por as pessoas estarem de jejum, há o hábito de contribuírem com valores monetários e alguma comida. E os donativos foram chegando mesmo antes do início do Ramadão, tendo sido feita uma primeira entrega ao domicílio”.

Como os donativos foram aumentando, à primeira remessa - feita ao domicílio - seguiu-se uma segunda, já de vários milhares de euros. E foi este o quadro que permitiu a Abdul Gafar e mais um grupo de jovens levarem para a frente a entrega dos bens.

“Não estamos a falar de coisas por aí além. São apenas coisas essenciais. Tínhamos um kit mais ou menos definido, que tinha leite, arroz, atum, feijão, esparguete e óleo”.

O que não é “por aí além”, para o cidadão comum, foi, para aquelas centenas de pessoas, um verdadeiro resgate. Ao altruísmo da mesquita “só” faltou maior capacidade de organização, pensando na saúde pública. Se assim fosse, teria sido um resgate perfeito.