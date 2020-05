Covid-19: mais 16 mortes e 533 casos confirmados

Portugal regista, nesta quinta-feira, 1105 mortes por covid-19, mais 16 do que na terça-feira, o que corresponde a um aumento de 1,5% face ao dia anterior. Quanto ao número de casos confirmados, contam-se 26.715, mais 533 do que na terça-feira, ou o equivalente a uma taxa de crescimento de 2%. Os dados constam no boletim epidemiológico desta quinta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há 2258 pessoas recuperadas, depois de um teste negativo (se estiverem a ser tratadas em casa) ou dois (se estiverem internadas num hospital). São mais 182 pessoas do que na quarta-feira.

Há 874 pessoas internadas, 135 delas nos cuidados intensivos — menos um internado nos cuidados intensivos do que no dia anterior. De acordo com os dados revelados esta quinta-feira durante a conferência de imprensa diária, 84,1% dos doentes está a receber tratamento domiciliário, sendo que 3,3% está internado: 0,5% em unidades de cuidados intensivos e 2,8% em enfermaria. Foram realizados mais de 490 mil testes de diagnóstico, com “73 laboratórios a processar amostras” em Portugal, afirmou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

A região mais afectada continua a ser o Norte, com 15.450 casos confirmados desde o início de Março e 634 mortes. A segunda região mais afectada é Lisboa e Vale do Tejo, com 6935 casos confirmados e 230 mortes.

As regiões menos afectadas continuam a ser o Alentejo e a Madeira. No Alentejo contam-se 220 casos confirmados e uma morte. Na Madeira são 90 casos confirmados (mais quatro do que na quarta-feira) e sem mortes.

De acordo com a informação disponível por concelho, Lisboa surge como o concelho com mais casos confirmados (1668), seguido de Vila Nova de Gaia (1432) e Porto (1269). A informação da DGS por concelho dá conta dos casos reportados no sistema SINAVE e corresponde a 87% dos casos confirmados.

Durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, e questionada sobre o aumento de casos em Lisboa (só em 24 horas registaram-se mais 41 casos naquele concelho), a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou que o valor de R "era ligeiramente” superior em Lisboa “do que no resto do país”, mas não revelou qualquer valor.

Em todo o mundo há mais de 3,7 milhões de casos confirmados identificados desde Janeiro, de acordo com os dados disponibilizados pela Universidade Johns Hopkins. Já morreram mais de 260 mil pessoas em todo o mundo, e mais de 1,2 milhões já recuperaram.