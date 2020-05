Chairy é um desenfreado jogo da cadeira — e é tudo o que os Don Pie Pie são

É uma espécie de Fight Club do jogo da cadeira. Um cenário clandestino, apostas desenfreadas e uma plateia em modo selvagem. A acompanhar, a música que “consegue transmitir bem todo o espectro sonoro” dos Don Pie Pie e que é a cereja no topo do bolo do primeiro álbum lançado pela banda portuense: The Life of Pie, editado em cassete pela editora independente Monster Jinx.

É assim o videoclipe de Chairy — “um tema bastante divertido” a fechar um álbum que é a combinação dos EPs já lançados pela banda portuense —, que agora se estreia no P3. A ideia veio durante um jantar de amigos, num “pré-concerto”, a meio de uma conversa sobre “campeonatos mundiais de coisas muito estranhas, como bumerangue”, conta o guitarrista Leonardo Rocha aka Saloio. “Achámos que tinha muita piada fazer um campeonato de jogo da cadeira. A partir daí, começámos a desenvolver um guião e acabou por se tornar num jogo clandestino.”

Ao longo de cerca de quatro minutos vemos a personagem principal — e pela qual, confessa Leonardo, estavam todos a torcer — a treinar exaustivamente, sempre vigiado pelos membros da banda: seja atrás de um jornal, num restaurante ou a recolher dinheiro das apostas. Bateria, teclas, guitarras, todas se juntam para dar vida ao rock matemático (“como lhe chamam os entendidos”) de Don Pie Pie.

Nascidos em 2017 da “vontade de fazer uma banda rock, sem preconceitos e muito animada”, os Don Pie Pie reunem os primos Leonardo e Miguel Moura e ainda Pedro Varela aka Liquid. Depois de The Life of Pie, a vontade é a de continuar a fazer música e dar concertos. Mas, por enquanto, ficamos a ver Chairy ganhar o jogo (perdão pelo spoiler). Mas, no final, ganhamos todos: no mínimo, um sorrisinho ou um pé a bater freneticamente.