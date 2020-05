Brincar com coisas sérias

Lendo o texto de Rui Tavares intitulado “O CDS a brincar com coisas sérias” no PÚBLICO de ontem, lembrei-me das minhas aulas de Português aquando do ensino de Os Lusíadas de Luís de Camões. Aí se retratam os feitos gloriosos dos heróis portugueses na grande aventura de dar novos mundos ao Mundo espalhando a civilização e a fé cristãs! Pois bem! E, como a minha missão não é doutrinar, mas ensinar mostrando as duas faces da moeda, no fim, acabava sempre por dedicar, pelo menos uma aula a fornecer aos alunos algumas passagens da obra de Fernão Mendes Pinto, Peregrinação. Ora bem, aí se descrevem algumas das atrocidades praticadas por alguns portugueses nas terras que descobriam: exerciam o seu poder de conquistadores, confiscavam, violavam, etc. etc. Sim! Esta é uma página negra da nossa História! E, “este assunto diz respeito a nós todos - da direita à esquerda - porque é a liberdade académica, lectiva e cívica de cada um que está em causa. O CDS anda a brincar com coisas demasiado sérias.” (palavras de Rui Tavares e que subscrevo). E, já agora, e sendo professora, aqui vai um TPC para o CDS: Ler a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Acrescento: mesmo que os senhores do CDS, do Chega e do PNR estivessem no poder, eu não alteraria em nada a minha postura! Aliás, “ainda há pouco tempo o CDS dizia: “a autoridade dos professores não pode ser posta em causa “. Portanto, e, como diria José Mário Branco: contem com isto de mim!

Maria Mota, Caldas da Rainha

Agarrado pelo pescoço

Tenho 16 anos e adoro o Quaresma. Quem se lembra do Quaresma a agarrar o jogador francês Koscielny pelo pescoço na final do Euro 16? Ora bem, Quaresma decidiu pôr outro “na linha”, e desta vez a fava saiu não a Koscielny, mas a André Ventura. A publicação de Quaresma nas redes sociais acertou em cheio e arrasou André Ventura. Mas apesar do bigode que Quaresma lhe deu, André Ventura conseguiu afundar-se mais ainda quando respondeu que “É lamentável que um jogador da selecção nacional se envolva em política”. Em primeiro lugar, ficou muito claro que para André Ventura a política é dos políticos e não do povo, um claro sinal do que ele quer para Portugal. E em segundo lugar, é pura hipocrisia ele não querer misturar política e futebol quando o próprio era (e é) comentador desportivo antes de se tornar político.

Uma salva de palmas para Quaresma, que além de “‘agarrar pelo pescoço” André Ventura, teve uma atitude humanitária e provou ser um craque fora das quatro linhas.

Francisco Dray, Lisboa

Agradecimento

Aproveito a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa para felicitar e agradecer ao PÚBLICO o trabalho que o jornal faz diariamente em defesa na nossa língua, repudiando um ilegítimo acordo feito de transigência, que ofende quem ama a Língua Portuguesa. Desejo que por muito tempo possa continuar a usufruir da leitura do nosso jornal e que este mantenha um serviço público que honra quem faz da cultura exigência.

Alberto Eleutério Diniz, Figueira da Foz