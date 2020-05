Balancete de um estado verbal

Na obra-prima de Maurice Sendak, Onde Vivem Os Monstros (1963), o pequeno Max vai de castigo para o quarto onde o único remédio é as paredes tornarem-se “no mundo à sua volta”. E o quarto povoa-se de monstros que, desajeitados e sinceros, lá para o fim do castigo imploram a Max: “Por favor, não te vás embora! Vamos-te comer, gostamos muito de ti!”. O resto da história não conto, até porque o livro é muito mais do que só história - é literatura e ilustração – e estas não se resumem, disfrutam-se. Perguntem por ele à livraria que melhor vos acolha, a vós leitores compradores de livros de sempre ou de agora em diante.

Também uma inédita enorme maioria da população mundial se sentiu de castigo em casa neste 2020. Como no álbum de Sendak, a culpa não é assunto que valha a pena agora tomar-nos tempo e consumir-nos. E mesmo que o monstro se possa conter fora das paredes dos lugares de confinamento, outros monstros se criaram cá dentro. O verbo, como no princípio, tornou-se a melhor maneira de mitigar (palavra agora renovada e logo gasta) a impossibilidade do gesto que não seja exatamente também o da contenção: não tocar, não dar nem receber o sopro. O sopro que foi também a melhor metáfora nas narrativas inaugurais da criação do Mundo, o sopro de vida. Tudo pareceu, de facto, demasiado coincidente para parecer ter sido por acaso. Mas isto é conversa que também faz parte da procura da culpa que, para já, não (me) interessa nada.

Quando o espaço real em público se confinou, o da imaginação vertido na palavra saiu escancaradamente nas já frequentadas e abertas redes sociais; o que nelas se diz começou a ter mais reações, como uma janela que se transforma na única passagem para o que está dentro possa sair, com tanta gente a querer fazê-lo ao mesmo tempo. Entre outros textos, estiveram os exercícios de emoções encriptadas em palavras que se dão a desencriptar: os diários de quarentena, que muito ajudam quem escreve e talvez ajude quem lê à procura de conforto. Depois houve os outros textos, dos que se escrevem à procura de confronto, e que tantas vezes parecem lidar mal com o monstro que, afinal, até ajudaram a criar dentro do seu quarto.

A maior parte destes exercícios verbais, e por isso cheiinhos de semântica que se predispõe a consumo semiótico – a procura do encriptado que nos possa atingir – ajudaram muitos cidadãos a ultrapassar o tempo dado como perdido e que parece que teremos de, um dia, procurar, na quantidade de volumes de escrita que a memória nos permitir. Se os textos de conforto tantas vezes comoveram, os de confronto, como seria de prever, promoveram. Promoveram aplausos e insultos, promoveram indiferença e afeição, promoveram a divergência que, na sua forma simplista de ler, é arrumada com o conceito, mal usado, do maniqueísmo, já que são textos que impõem uma posição e são, eles próprios, tomadas de partido. Se não o são, então transformam-se em nados-mortos, a quem apenas podem oferecer flores os entes queridos. Se os primeiros textos unem, estes dividem. E todos são tão úteis à saúde dos indivíduos, quer sozinhos, quer quando são chamados a participar em sociedade. E sim, “o verbo”, como no princípio, numa sociedade com consciência cívica, evoluída e progressista, é tão importante como “a verba”.

Neste exercício dos primeiros quatro meses do ano verbal, os textos de confronto sobre a comemoração oficial do 25 de Abril foram o produto que monopolizou o mercado da palavra. Desse exercício, os textos de confronto – os que se aguentaram “à bronca” e passaram da retórica ao patamar da dialética, ambas ao nível do genérico, bem entendido - revelaram reações muito interessantes e não isentas de outras e inesgotáveis interpretações. Os textos e as suas leituras permitiram, porém, uma conclusão resultante da equação que o denominador comum ajudou a achar: o 25 de Abril, ao contrário de outras festividades cíclicas do calendário oficial, é um tema ainda fraturante. E nessas fraturas que os textos de confronto ajudaram a criar, o desconforto assumiu o papel de confusão: os desconfiados e medrosos confundiram-se com os antidemocratas, os confiantes e irritantes otimistas confundiram-se com os que reclamam para si o monopólio do 25 de Abril.

Feito o balancete do estado verbal neste período do Grande Confinamento do século XXI, e porque este texto é de opinião – de confronto, portanto, e não de conforto – a sua conclusão não pode ficar-se pela análise e tem de prosseguir, concluindo, para a interpretação, mesmo em linguagem amadoristicamente encostada ao campo das contabilidades. No início do período em apreço, o mais importante tiveram de ser as ações dos que governam, e essas, num primeiro balancete só podem ser louvadas. Quem disser o contrário não está a pensar como político, mas como politiqueiro, e não entendeu que se isto corresse mal a alguns correria muito mal a todos. Tivemos muita sorte com quem hoje nos governa, também na oposição. Aos portugueses pede-se, então, que correspondam, para que o balanço final possa limitar-se a uma espécie de exercício próprio dos estudos literários em que, qual laboratório, podemos experimentar a surpresa que a realidade, como estamos a sentir, nos traz ao ultrapassar a ficção.