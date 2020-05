Bibi ganhou a batalha mas não a guerra

Benjamin (Bibi) Netanyahu poderá chefiar o novo governo israelita, deliberou na quarta-feira à noite um painel de 11 juízes do Supremo Tribunal. Na manhã desta quinta-feira, o Knesset (parlamento) aprovou por maioria, 71 votos contra 37, várias alterações às leis constitucionais, de acordo com as exigências do Supremo. Assim, o governo “de unidade nacional”, uma coligação entre o Likud, de Netanyahu, e o Azul e Branco, de Benny Ganz, poderá tomar posse a 13 de Maio. “Netanyahu ganhou a batalha no tribunal mas não a guerra”, concluía ontem o diário Yediot Aharonot.

Continuar a ler