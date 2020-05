Um novo (primeiro) dia

À meia-noite de 4 de Maio, começou oficialmente um desconfinamento parcial do país, até então sob estado de emergência. Durante cerca de um mês e meio, os portugueses (ou boa parte deles) fecharam-se em casa, saindo quase exclusivamente para fazer as compras possíveis, já que o comércio se resumia praticamente aos bens essenciais.

É nas primeiras horas de 4 de Maio que começa este retrato do regresso a uma normalidade possível no bairro de Alvalade, em Lisboa. Um recomeço marcado por reencontros, alegria e alívio, mas também por incertezas quanto ao futuro e receio do vírus que provocou tudo aquilo que vivemos... e continuamos a viver.

Este episódio do podcast Histórias de Portugal é um documentário feito no bairro de Alvalade, em Lisboa, a 4 de Maio de 2020, parte da recolha documental de que pode ver uma versão multimédia no site do PÚBLICO.

Vítor Fernandes, filho da mentora do "A Mar a Terra", foi testemunha de um bairro deserto de gente que agora recomeça a ter mais vida. Simone Castro Numa janela do primeiro andar está Mercedes Prieto Veloso, de 83 anos, a olhar para a praça ajardinada praticamente pela primeira vez desde que o confinamento começou. Simone Castro Pode não parecer, porque o salão está quase vazio, mas os gabinetes de estética e cabeleireiros estão com lotação esgotada, a atender por marcação, com todos os horários preenchidos. É assim no salão “Contextos Elegantes” Simone Castro O estabelecimento “Fimilola”, de artigos para o lar, esteve fechado várias semanas, mas foram raros os dias em que a proprietária Helena Varela não esteve lá a trabalhar. As vendas começaram logo que a porta se abriu esta segunda-feira Simone Castro Mesmo antes de fechar a “Oficina do Mota”, no balanço do dia do regresso, Luís Aguiar mostra alguma satisfação por ter havido trabalho, mas também alguma apreensão, por ter havido... pouco trabalho. Simone Castro Fotogaleria Simone Castro

