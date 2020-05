Duas instituições concentram maioria dos infectados de lares de Matosinhos

Num universo de 1331 utentes rastreados, há 129 infectados em lares de terceira idade e instituições de apoio à deficiência de Matosinhos. Resultados de testes realizados nas 14 instituições do concelho, entre utentes e funcionários, apenas 10% acusaram positivo para covid-19. De acordo com comunicado da autarquia, em nove das instituições não há qualquer infectado. Do número total de casos positivos 100 concentram-se em dois dos locais testados.

Um deles é o Lar do Comércio, o caso mais complicado do concelho, que soma 90 infectados. O outro, de acordo com o que o PÚBLICO apurou, é a ALADI - Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual, com 10 casos positivos.

No Lar do Comércio já morreram 17 idosos infectados com covid-19. Na sequência do agravamento da situação, a direcção do lar chegou a equacionar mobilizar temporariamente os cerca de 200 utentes para proceder à desinfecção total do lar. Em reunião, nesta segunda-feira, com a Comissão Municipal da Protecção Civil (CMPC), da qual faz parte a Protecção Civil, a USP e a Segurança Social, a direcção recuou por entender não existir capacidade para deslocar os idosos para outras instituições.

Na altura, ficou decidido que a limpeza do lar seria feita deslocando os utentes temporariamente para zonas do edifício que estão desocupadas. Mas, nesta quinta-feira, adianta a Lusa que o lar quer montar um hospital de campanha no edifício da creche, situado a cerca de 100 metros do lar. Para isso acontecer será necessário o aval da Segurança Social.

O resultado do rastreio foi divulgado pela Unidade Local de Saúde a partir do centro de rastreio móvel suportado e criado pela autarquia a 13 de Abril para testar todas as instituições do concelho, recolhendo no local as colheitas.

“Ficamos naturalmente satisfeitos com estes resultados, uma vez que foram detectados menos de 10% de casos positivos nas estruturas para idosos do concelho. A testagem integral desta franja da população implicou um esforço financeiro para a autarquia, mas o facto que salientamos é o sucesso das nossas acções de prevenção, que no final de Março puseram no terreno equipas que fizeram vistorias a todos os lares e ajudaram as instituições a adoptarem boas práticas e procedimentos adequados em termos de higiene e segurança”, salientou no comunicado a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, acrescentando que o resultado das “acções profilácticas é agora visível”.