Covid-19. EMEL volta a cobrar estacionamento na via pública na segunda-feira

A fiscalização e a cobrança do estacionamento na via pública em Lisboa serão retomados na segunda-feira pela EMEL, mas os residentes com dístico continuarão a ter acesso gratuito aos parques da empresa até 30 de Junho, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa apresenta um conjunto de medidas tomadas no seguimento do fim do estado de emergência devido à pandemia de covid-19 e da definição pelo Governo de “um plano gradual de desconfinamento”, entre as quais a retoma da actividade da EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, em termos de fiscalização e cobrança de estacionamento na via pública, que estavam suspensas desde 16 de Março.

De acordo com a autarquia, os veículos de residentes com dístico válido (e a todos a quem já tinha sido garantido acesso) poderão continuar a estacionar gratuitamente nos parques de estacionamento da EMEL até 30 de Junho.

A autarquia decidiu igualmente manter a extensão automática de todos os dísticos atribuídos até Junho de 2020, ou até Junho de 2021 para os dísticos renovados a partir de 1 de Março.

Além disso, até Dezembro de 2020 irá manter-se a gratuitidade de estacionamento para as equipas de saúde das unidades do Serviço Nacional de Saúde “mais directamente envolvidas no combate à pandemia”.

Esta medida, indica a câmara municipal, será operacionalizada através da Administração Regional de Saúde e das administrações dos centros hospitalares e “concretizar-se-á em parques de estacionamento da EMEL, em parques concessionados” pelo município ou na via pública, “de acordo com a solução mais adequada”.

Para processar com urgência pedidos de dísticos novos, para responder aos residentes que possam não ter solicitado o dístico até ao momento e que estejam interessados em fazê-lo, foi criado um processo interno na EMEL, estando o atendimento disponível no site da empresa municipal (no separador “Dísticos” e depois “Dísticos de Residentes”).

O atendimento presencial voltará a estar disponível no dia 1 de Junho, é ainda acrescentado. Será também criado um “serviço de resposta aos profissionais de saúde para qualquer esclarecimento de que necessitem e adesão aos serviços de estacionamento, call center da EMEL”, através do número 211 163 060.

A Câmara de Lisboa irá também manter as medidas de desinfecção das bicicletas do sistema partilhado GIRA, que continuará a ser grátis para os profissionais de saúde.