Covid-19: Bares e restaurantes de Aveiro com mais esplanadas sem pagar taxas

A Câmara de Aveiro decidiu aumentar as áreas das esplanadas para garantir maior segurança, “onde for possível” e se for a vontade dos comerciantes, sem cobrar qualquer taxa, revelou nesta quinta-feira fonte municipal à Lusa.

“Em Aveiro, temos uma decisão política da Câmara Municipal de aumentar as áreas das esplanadas em todos os sítios onde seja possível, tendo também em conta a manutenção de espaços de circulação pedonal, ciclável e automóvel em segurança, e a vontade individual de cada estabelecimento comercial”, disse à Lusa fonte do gabinete de Ribau Esteves, presidente da Câmara.

Os bares e restaurantes do concelho deverão reabrir portas no dia 18 e, de acordo com a mesma fonte, a Câmara “já está há vários dias com muitas interacções com os comerciantes, tendo em vista a preparação das suas reaberturas”.

“Não iremos também cobrar qualquer tipo de taxa às esplanadas em espaço público, mesmo considerando esse possível aumento da sua área”, esclareceu ainda.

A medida consta da segunda fase do “Programa de Acção de Apoio à Actividade Social e Económica/Operação Anti Covid-19”, criado pelo município.

Foi decidido pela autarquia a “isenção e/ou devolução dos valores já pagos pelos estabelecimentos comerciais, de taxas municipais referentes à ocupação de espaço público com esplanadas, durante os meses de Março a Junho 2020”.

No âmbito das medidas da fase 2 do Programa, a Câmara aprovou ainda “a isenção e/ou devolução dos valores já pagos pelos estabelecimentos comerciais, de taxas municipais referentes à ocupação do espaço aéreo e espaço público com toldos, reclames, cavaletes, suportes publicitários, expositores, vitrinas e similares, durante os meses de Março a Hunho 2020”.