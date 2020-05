Praias de Cascais reabriram com novas regras

A Câmara de Cascais anunciou, esta quarta-feira, a reabertura das praias, do paredão e de espaços verdes, com novas regras, em vigor desde quarta-feira.

“No âmbito da passagem de estado de emergência a situação de calamidade, e para preparar um primeiro e controlado desconfinamento em contexto de pandemia, informamos que o paredão e parques do concelho foram reabertos”, refere a Câmara de Cascais, numa nota divulgada no seu site.

Na mesma nota, são dadas indicações e apresentadas “novas regras de utilização para a protecção de todos”, na orla costeira e espaços verdes. A mesma informação seguiu para a população através de uma newsletter diária.

“Já é possível utilizar as praias”, embora com várias regras de utilização, refere a autarquia. Com a reabertura das praias, continua a obrigatoriedade de manter a distância de segurança de dois metros entre pessoas. Os cidadãos podem praticar actividade física individual ou com mais uma pessoa e a prática de desportos aquáticos é também permitida. As pessoas devem manter-se em movimento, sendo que “não é permitida a permanência no areal”, decidiu a câmara.

Na newsletter, o município diz que “autoriza por tempo ilimitado a prática de desportos nas praias” e sublinha que “não aplicou um tempo limite para a prática dos desportos associados ao litoral” e que conta com “o bom senso dos praticantes”.

No paredão, as regras de utilização são idênticas às das praias: é obrigatório guardar distância de segurança e as pessoas podem praticar actividade física. É também obrigatório seguir os sentidos de circulação e é proibido o tráfego de bicicletas.

Nos parques e espaços verdes, deve manter-se uma distância de dois metros e ser evitados ajuntamentos com mais de 10 pessoas. Os espaços vão passar a ter lotação máxima e não será permitida a utilização dos parques infantis nem dos bebedouros.

“Não queremos ter que ser privados destes espaços nunca mais. Mas para isso, para que o vírus não volte a ganhar espaço no nosso modo de vida, temos de ser pacientes e aceitar o cumprimento de algumas regras”, reitera o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, na newsletter enviada à população.