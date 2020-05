Semanas da moda masculina de Paris e Milão reinventam-se na internet

Começaram por ser adiadas na expectativa de que os moldes de realização pudessem ser mais parecidos com o que é habitual, mas, tanto a organização da Semana de Moda de Milão como a de Paris, acabaram por encontrar uma passerelle diferente para a apresentação das colecções: a Internet.

O evento parisiense, adiado para os dias entre 9 e 13 de Julho, decorrerá numa plataforma digital específica, divulgou a Fédération de la Haute Couture et de la Mode​​, e as colecções serão apresentadas “em formato de um filme ou vídeo”. Já por Milão, epicentro do surto em Itália, a Semana da Moda, inicialmente marcada para Junho, foi adiada para o período entre 14 e 17 de Julho e será apresentada em formato exclusivamente digital para evitar o risco de contágio do novo coronavírus, informou a Camera Nazionale della Moda Italiana​.

No entanto, algumas casas já informaram a sua decisão de não participar neste formato. É o caso da Saint Laurent, cujo director artístico, Anthony Vaccarello, explicou, citado pela Lusa, que a casa irá optar por criar e apresentar as suas colecções ao seu ritmo e privilegiar “a relação com as pessoas e o quotidiano”. Também o criador italiano Giorgio Armani, que costuma apresentar-se em Milão e Paris, já disse que pretende “suprimir o supérfluo”.

Tanto Itália como França estão a ser dos países europeus mais fustigados pelo surto de covid-19. De acordo com os números actualizados pela Universidade Johns Hopkins, o primeiro regista, à data, 214.457 casos identificados (25,63 testes por mil habitantes a 6 de Maio, segundo a plataforma Our World in Data) e 29.684 mortos; o segundo tem 174.224 casos confirmados (11,10 testes por mil habitantes a 28 de Abril) e 25.812 óbitos.