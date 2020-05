Meghan festeja o primeiro aniversário de Archie com uma história solidária

Fez na quarta-feira um ano que Harry anunciou ao mundo que Meghan tinha dado à luz. Dois dias depois, o casal mostrou o menino ao mundo. Horas depois, o casal revelou o nome da criança: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Um ano depois, a duquesa de Sussex celebrou o aniversário do filho com um vídeo onde se vê como o menino cresceu. Lê-lhe uma história para angariar fundos para apoiar as crianças afectadas pela pandemia de covid-19.

Numa publicação no Instagram da instituição de caridade Save the Children, Meghan lê para o filho um dos seus livros favoritos, Duck! Rabbit!. O vídeo foi gravado no fim-de-semana passado por Harry, que pode ser ouvido a rir e aplaudir, por detrás da câmara.

Mais A carregar...

Archie, que não tem título real, é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico e o oitavo bisneto da rainha Isabel II.

Depois de os pais terem decidido abandonar as suas funções reais, em Março passado, a família já viveu no Canadá e mudou-se recentemente para os EUA, para Los Angeles. A decisão dos duques de Sussex provocou uma crise na família real.

O casal, que teve de desistir da sua página SussexRoyal no Instagram, bem como de usar a marca, a 30 de Março, altura em que deixaram em definitivo os seus deveres reais, por isso optou por publicar o vídeo de Archie na página da Save the Children. “Ao celebrar este momento em família, o duque e a duquesa queriam também a chamar a atenção sobre a urgência de angariar comida e recursos de aprendizagem para milhões de crianças”, justifica o porta-voz do casal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas os pais não foram os únicos a celebrar o primeiro aniversário de Archie, também os tios William e Kate o fizeram, aproveitando as redes sociais para desejar um feliz aniversário, quatro dias depois de Charlotte ter festejado o seu quinto aniversário.

O nascimento de Archie no Hospital de Portland, em Londres, em Maio passado, foi envolto em segredo, depois de o casal ter recusado revelar qualquer detalhe de antemão, fazendo mesmo a imprensa acreditar que a criança teria nascido em casa. Já então, as relações com os meios de comunicação social eram más e agudizaram com as críticas dos media, que argumentavam que o público tinha o direito de saber, uma vez que são os britânicos que financiam a monarquia.