Dia 37: O que resta a uma sociedade que despreza as crianças?

Querida Filha,

Não me digas que o raio da covid-19 vai tornar as pessoas ainda mais alérgicas a crianças de carne e osso, intolerantes à sua presença em lugares públicos, sob o argumento de que são barulhentas e mal-educadas (mas se estão caladas, alertam para o escândalo dos “ecrãs”)?

Foram as primeiras a ir para casa e vão ser das últimas a voltar à normalidade, com a escola adiada para Setembro, diabolizadas como se fossem gremlins a trabalhar em parceria com o coronavírus, assintomáticas, claro, para mais facilmente infectarem adultos indefesos, os seus queridos avós, ainda por cima. Já viste o peso que é para uma criança, esta ideia de que inadvertidamente pode matar velhinhos, e logo os seus?

E não vai passar tão cedo, mesmo sabendo-se hoje que uma grande maioria dos adultos positivos também não têm sintomas, como infelizmente se percebeu pelos funcionários dos lares. Bem, mas se já havia hotéis e restaurantes que, com duvidosa legalidade, proibiam a entrada de crianças, pelo que vou ouvindo suspeito que a fobia se vai alargar. Prepara-te. E se forem com os avós, seremos olhados de lado. Sinceramente, desconfio que os próximos tempos vão estar mais para os latidos da Amora, do que para os dos teus filhos.

Agora (ainda mais) a sério, acho que com tantos anos de escassez de crianças, muita gente deixou de saber de que são feitas e imaginam-nas adultos miniaturas, caladinhas e quietas, com os seus lacinhos impecáveis no cabelo. Pior, parece-me que há mesmo pais que, até terem um exemplar em casa, as sonhavam assim.

Como se vê, hoje estou rabugenta.

Mãe,

Depois de semanas e semanas em casa com os miúdos em versão 24 /24, quantos pais é que lhe parece que vão refilar por não poderem levar os filhos consigo a um restaurante? Se quer que lhe diga, a mim parece-me a desculpa perfeita para um jantar a dois sem culpas!

Fora de brincadeiras, acha mesmo? Tinha a ideia romântica de que toda a gente estava a morrer de saudades de ver crianças nos parques, nos cafés e nas esplanadas. O que vale é que consigo refutar a sua previsão pessimista com isto: os negócios vão estar tão desesperadas por clientes que não vão limitar a entrada a ninguém!

Mas é, de facto, assustador como tem crescido a intolerância às crianças “normais” que correm, mexem, saltam, riem e choram alto demais. Quando estudava Educação de Infância tive a sorte de ouvir algumas palestras do Dr. Emílio Salgueiro que reflectia sobre como era fundamental para o desenvolvimento das crianças, principalmente dos rapazes, muito daquilo que em inglês se chama “rough and tumble” (lutas e cambalhotas). Alertava para o facto de que em casa, com irmãos, isto acontecia naturalmente e mesmo quando os pais eram superprotectores acabavam sempre por ter alguma “margem de manobra”, mas que na escola (que, para muitos, se inicia aos 5 meses), a tolerância é praticamente zero. Duas crianças a rebolarem no chão numa “luta de brincar” é absolutamente inconcebível, correr nos corredores é proibido, saltar para cima de mesas ou de cadeiras uma impossibilidade... já viu?

Vemos tantas vezes no Discovery Channel os leõezinhos, horas e horas a “brincar”, mexendo-se, lutando, fazendo assim grande parte das aprendizagens sobre os limites, a força, a raiva, o cansaço, a tolerância dos outros e agora imaginemos o resultado de os privar de 95% dessas oportunidades.

De pouco vale fechar as crianças em casa para as proteger de uma pandemia se lhes fazemos mal, mesmo que inadvertidamente, todo o resto do ano. E se a sociedade já há anos despreza os mais velhos, se agora começa a desprezar as crianças, o que lhe resta?

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram