Do pasto para a web, uma conversa com os pontos no queijo

Directamente do pasto na Serra da Estrela, chega o webinar Queijo Serra da Estrela DOP - Uma Tradição Milenar.

A conversa, marcada para esta sexta-feira, às 18h30, no Instagram da plataforma de comércio online Dott, põe o queijo no centro da mesa, dando a conhecer a história e tradições associadas à produção desta variedade, que traz na casca o selo Denominação de Origem Protegida (DOP), apoiando ao mesmo tempo os negócios de vinhos e licores da região, fortemente afectados pela pandemia.

Em livestream estarão João Pires, um jovem pastor de 29 anos formado em Engenharia Zootécnica e membro da direcção da cooperativa Estrelacoop, e Filipe Themudo, responsável da Dott, que organiza este evento no âmbito da Feira dos Vinhos e do Queijo DOP que está a decorrer na plataforma até 15 de Maio, em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.