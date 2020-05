Lisboa: Sea Me entrega peixe fresco em casa. E vem com receita de caldeirada do chefe

A ideia de que em tempo de confinamento e distanciamento social seria complicado comer, por exemplo, uma caldeirada, é desmentida, na prática, pelo toque da campainha da porta, que anuncia a chegada da encomenda do Sea Me at Home.

A embalagem com cinco tipos diferentes de peixe fresco chega acompanhada por uma receita, simples – e que não exige ingredientes que nos obriguem a sair para ir às compras sem saber exactamente onde os vamos encontrar – de Vasco Lello, o chef do restaurante Sea Me.

No pequeno papel temos, de um lado, a lista de ingredientes e, do outro, a receita de caldeirada em meia dúzia de passos básicos e simples. E, daí a pouco mais de uma hora, temos a caldeirada pronta a servir.

Para ajudar os clientes que vivem em Lisboa e são obrigados a permanecer em casa, o Grupo Sea Me lembrou-se de recuperar um serviço que já tinha tido (na Rua do Loreto, ao lado do restaurante), a peixaria Sea Me at Home, para entregar peixe fresco em casa – possivelmente um dos ingredientes mais complicados de conseguir, com qualidade, para quem quiser evitar as filas dos supermercados.

O peixe fresco vem, nesta primeira fase do serviço, da lota de Peniche, já filetado e preparado para ser cozinhado. Para já, os peixes disponíveis são o salmão (5 lombos a 18,90€), a garoupa (duas postas, 500 gramas, a 22,90€), bacalhau fresco (4 lombos a 16,90€), a caldeirada (18,90€), o robalo (4 filetes a 13,90€) e dourada (4 filetes a 13,90€).

As propostas do chef Vasco Lello para a preparação dos peixes vão do salmão braseado com wok de legumes à dourada com linguine nero, camarões e alcaparras, uma simples garoupa grelhada com legumes assados, um robalo assado com tomate, mozarela e manjericão ou bacalhau fresco confitado com grão e azeitonas.

O grupo pretende vir a aumentar e diversificar a oferta de produtos do mar, estando previsto incluir, por exemplo, ostras e ameijoas dos viveiros do Sea Me na Ria Formosa, sopa de peixe e preparados de peixe como os hambúrgueres. As entregas são feitas pela UberEats ou Glovo.