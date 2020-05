Receitas da EDP Renováveis caíram 7% no primeiro trimestre

As receitas da EDP Renováveis totalizaram, nos primeiros três meses do ano 487 milhões de euros, uma queda de 7% face ao período homólogo do ano anterior. De acordo com os resultados divulgados esta quinta-feira, a empresa com sede em Madrid registou lucros de 62 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 2% em relação ao período homólogo de 2019, “beneficiando de menor lucro tributável”.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 340 milhões de euros, menos 12% do que no primeiro trimestre de 2019.

A empresa, que tinha em 31 de Março último 1543 trabalhadores, mais 8% do que um ano antes, revela que os custos financeiros líquidos diminuíram 16%, para 80 milhões de euros.

A dívida (líquida) da EDPR totalizava, no final de Março, 2.683 milhões de euros, uma redução de 4% em relação a um ano antes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A eléctrica tinha no final do último trimestre um portfólio de activos operacionais de 11,2 GW (gigawatts), com uma vida média de nove anos, dos quais 10,7 GW totalmente consolidados e 550 MW consolidados com participações minoritárias em Espanha e nos Estados Unidos (EUA).

Nos primeiros três meses, “seguindo a sua estratégia de sell-down, a EDPR concluiu com sucesso o sell-down de toda a sua participação no parque eólico de 137 MW Babilonia no Brasil, conforme anunciado em Julho de 2019” avança a empresa no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, acrescentando que, em Março, “tinha 1,3 GW de nova capacidade em construção, dos quais 964 MW relacionados com a energia eólica onshore e 330 MW provenientes de participações consolidadas por equity em projectos eólicos offshore”.

Nos últimos 12 meses, a EDPR construiu uma capacidade de 827 MW (megawatts), incluindo a participação de 50% num portfólio de 278 MW de energia solar nos EUA. Com Lusa