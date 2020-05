Produção industrial da Alemanha caiu 9,2% em Março devido à pandemia

A produção industrial alemã caiu 9,2% em Março em relação ao mês anterior devido à pandemia da covid-19, segundo dados provisórios divulgados esta quinta-feira pela agência federal de estatística (Destatis). Em termos homólogos, a produção industrial caiu 11,6%.

Esta é a maior contracção desde o início dos registos estatísticos, em Janeiro de 1991, afirma o comunicado da Destatis.

O Destatis confirmou o aumento de 0,3% da produção industrial em Fevereiro.

No sector industrial, excluindo energia e construção, a produção em Março caiu 11,6% em relação a Fevereiro, enquanto a produção de energia recuou 6,4% e a construção aumentou 1,8%.

A produção da indústria automóvel, com uma queda de 31,1%, foi a mais penalizada, seguida da produção de produtos impressos e farmacêuticos, 12,5% e 11,8%, respectivamente, e a têxtil, que recuou 11,5%.

No primeiro trimestre como um todo, a produção industrial caiu 1,2%.

Neste período, o sector industrial registou uma queda de 2,4%, com significativo recuo no fabrico de máquinas (-3,9%) e na produção de veículos (-9,6%).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em crescimento estiveram a construção, com um forte aumento de 5,5% no conjunto do primeiro trimestre, e a produção química e farmacêutica, a subir 3,6% e 2,2%, respectivamente.

“Devido ao bom início do ano, a queda na produção como consequência da crise global decorrente da pandemia da covid-19 ainda foi moderada no conjunto do primeiro trimestre”, refere o Ministério da Economia num comunicado. Abril, mês completo de paralisação de grande parte da economia alemã, trará números ainda mais negros, alerta o Ministério.

O instituto alemão Ifo estima, com base base em inquéritos a 8800 empresas de todos os sectores​, que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha contraiu-se 16% durante o confinamento.