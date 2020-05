Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA voltam a superar três milhões

Na última semana, encerrada a 2 de Maio, 3,169 milhões de norte-americanos pediram acesso ao fundo de desemprego, um número que ficou acima das estimativas dos analistas e que mostra que o conjunto de medidas para apoiar a economia na sequência da pandemia de covid-19 não está a ter os resultados esperados. Há sete semanas que os novos pedidos de desemprego superam os três milhões, elevando o total deste período a 33,5 milhões.

Na semana anterior, o número de norte-americanos que solicitaram esse apoio tinha superado os 3,8 milhões.

Os dados do Departamento do Trabalho, divulgados esta quinta-feira mostram que, apesar do número elevado de pedidos de subsídio de desemprego, verifica-se uma desaceleração no ritmo semanal, o que pode ser explicado pelas medidas de reabertura de lojas e negócios verificadas em alguns Estados norte-americanos.

Os dados mostram que na Califórnia, no Texas e na Geórgia registou-se um crescimento de pedidos, face à semana anterior, mas a maioria dos Estados registou uma diminuição.