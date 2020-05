Governo flexibiliza saldos para facilitar escoamento de produtos

O Governo aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que cria um regime “excepcional e provisório” para as práticas comerciais com redução de preço, os saldos ou promoções, de forma a facilitar o escoamento de produtos às lojas que só agora estão a reabrir.

“A medida permite aos estabelecimentos comerciais que tiveram de ser encerrados ou cuja actividade foi suspensa, no âmbito de uma estratégia de contenção do convívio e das interacções sociais, escoar os seus produtos e dinamizar a respectiva actividade económica”, refere o comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Com esta alteração, as vendas em saldos que se realizem durante os meses de Maio e Junho “não relevam para efeitos de contabilização do limite máximo de venda em saldos de 124 dias por ano”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Plano de Desconfinamento aprovado pelo Governo autorizou a abertura, já esta segunda-feira (4 de Maio), de lojas com porta aberta para a rua e dimensão até 200 metros quadrados (m2). Também puderam retomar actividade os cabeleireiros e similares, as livrarias e o comércio automóvel, independentemente da área.

As lojas ou partes de lojas até 400 m2 (ou maiores, por decisão da autarquia) poderão abrir a partir de 18 de Maio.

A legislação que regulava as vendas com descontos foi alterada em 2019, como o propósito de combater os “falsos” saldos”, tornando mais exigentes os procedimentos que as lojas devem cumprir sempre que comunicam à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) que pretendem “realizar vendas em saldo ou em liquidação”. São essas exigências que o diploma agora flexibiliza, numa altura que que muitos empresários do sector do comércio temem uma quebra muito significativa das vendas, antecipando dificuldades no escoamento de stocks feitos antes da pandemia de covid-19, que determinou o seu encerramento deste 15 de Março.