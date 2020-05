Covid-19: Cada mês de aplicação das medidas custa 1340 milhões ao OE

Num Programa de Estabilidade diferente do normal, em que não são feitas nem previsões para a variação do PIB nem se traçam metas para o défice público, o Governo limita-se a calcular qual o impacto nas contas públicas das medidas adoptadas no combate ao impacto do novo coronavírus. E, com impacto directo e imediato no défice, são mais 1340 milhões de euros por cada mês de implementação de medidas, um valor a que se tem de acrescentar despesas de 568 milhões de euros que serão realizadas apenas uma vez.

