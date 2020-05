Covid-19: luz verde para reduzir prémio dos seguros devido à pandemia

O Governo aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que cria um regime excepcional para os seguros que permite flexibilizar o pagamento dos prémios e prevê a diminuição dos prémios quando há redução da cobertura dos seguros devido à covid-19.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o diploma permite que seja acordado entre as partes do seguro um regime mais favorável de pagamento dos prémios para o tomador do seguro (a pessoa ou empresa que contrata o seguro).

Contudo, o regime prevê que caso não haja acordo e, “perante a falta de pagamento do prémio ou fracção na respectiva data do vencimento, a cobertura dos seguros obrigatórios é mantida na sua integralidade por um período limitado de tempo”, mantendo-se assim a obrigação de pagamento do prémio pelo segurado.

Já no caso dos seguros em que há uma “redução significativa ou mesmo a eliminação do risco coberto, em decorrência directa ou indirecta das medidas legais de resposta à epidemia”, o decreto-lei estabelece que os tomadores de seguros podem pedir “o reflexo dessas circunstâncias no prémio” e também que haja o fraccionamento do pagamento do prémio.