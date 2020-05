Bancos obrigados a prestar informação sobre moratórias de crédito

O Banco de Portugal (BdP) acaba de regulamentar a lei que alterou o regime das moratórias de crédito, e que obriga as instituições crédito a prestar informação aos seus clientes particulares e empresariais sobre diferentes as moratórias criadas no quadro da resposta à pandemia de Covid-19. Agora, quase um mês depois da publicação da lei, o Aviso nº 2/2020 obriga os bancos a contactar as várias centenas de milhares de clientes particulares e empresariais que já contrataram moratórias, para lhes apresentar as diferentes modalidades, públicas e privadas, que estão disponíveis.

Mas o regulador não diz se os clientes podem alterar a moratória já contratada para outra que lhes pareça mais adequada. O Aviso apenas refere que “as instituições remetem ainda a todos os clientes, que tenham contratado operações de crédito abrangidas pela moratória pública ou por moratórias privadas a que tenham aderido, uma comunicação, através de correio electrónico, short message service (SMS) ou por qualquer outra via habitualmente utilizada nas comunicações estabelecidas com cada cliente, informando sobre a existência das referidas moratórias e os locais onde o cliente pode obter informação adicional”.

A exigência da prestação de mais informação foi introduzida na lei 8/2020, de 10 de Abril, que veio estabelecer novas regras, nomeadamente a da obrigatoriedade de os bancos informarem os clientes da solução pública, antes de formalizarem a suas próprias. Esta exigência pretendeu, precisamente, colmatar algumas falhas verificadas na apresentação das soluções em alguns bancos, como o PÚBLICO noticiou.

É que dentro das moratórias - a do Estado e as dos bancos -, há as duas modalidades, a que permite a suspensão total das prestações do crédito à habitação (capital e juros), ou parcial (apenas capital, continuando a pagar os juros), opções que têm custos diferentes no futuro.

De acordo com as novas normas, que entram esta quinta-feira em vigor, “as instituições têm de divulgar informação sobre as características das diferentes moratórias que disponibilizem aos seus clientes, identificando sempre o seu carácter público ou privado, os requisitos e os procedimentos de adesão, bem como os impactos das moratórias no valor das prestações e no prazo de reembolso das operações de crédito. No caso das moratórias privadas, é ainda obrigatório prestar informação sobre o seu impacto nas garantias prestadas”, avança o regulador em comunicado.

A informação sobre os impactos das moratórias no valor das prestações e no prazo de reembolso das operações de crédito, e nos encargos a suportar a prazo, é uma das reivindicações da associação de defesa do consumidor Deco.

O supervisor da banca estabelece agora que a prestação de informação deve ser feita nos locais de atendimento ao público, sítios de Internet, homebanking e aplicações móveis das instituições de crédito.

Relativamente aos processos de adesão às moratórias, “as instituições de crédito estão obrigadas a comunicar aos clientes a sua aplicação ou não aplicação em suporte duradouro”, e “caso a moratória seja aplicada, os clientes devem ser informados sobre o seu impacto na operação de crédito e nas eventuais garantias”.

Fica ainda estabelecido que, “as operações de crédito que beneficiam de garantia de fiador, estes também devem ser informados sobre os impactos das moratórias no contrato e para o próprio garante”, bem como o reporte a estes das situações de não aplicação da moratória, e respectivos fundamentos.

O BdP exige ainda que as instituições de crédito têm de assegurar o esclarecimento de dúvidas dos clientes, através da disponibilização de secções de perguntas frequentes sobre a aplicação das moratórias no seu sítio de Internet. O cumprimento do dever de assistência aos clientes deve ainda ser assegurado através da disponibilização de linhas de atendimento telefónico ou de chat personalizado.

As exigências de divulgação e prestação de informação sobre as moratórias criadas no âmbito das medidas de resposta à pandemia de Covid-19 estão previstas no Aviso nº2/2020, aprovado pelo Banco de Portugal a 28 de Abril de 2020 e que entrou hoje em vigor. Estes requisitos abrangem tanto as moratórias públicas, estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, como as moratórias de iniciativa privada que seguem as recomendações da Autoridade Bancária Europeia e que têm de ser reportadas ao Banco de Portugal.