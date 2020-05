Banco de Inglaterra alerta para maior recessão no Reino Unido em 300 anos

As previsões divulgadas esta quinta-feira pelo Banco de Inglaterra apontam para um cenário negativo como não se via há séculos. Segundo a autoridade monetária britânica, a economia deverá contrair-se em 14% este ano, na sequência da queda do Produto Interno Bruto (PIB) em 25% no segundo trimestre.

Segundo os dados da entidade estatística britânica (ONS), esta queda seria a maior desde que há registos, numa base de dados que data de 1949. Mas de acordo com a análise histórica reconstruída do Banco de Inglaterra, que recua até ao século XVIII, a confirmar-se, esta queda anual do PIB em 14% será a maior desde 1706.

O Banco de Inglaterra avisa ainda para o impacto económico severo que este cenário pressupõe, contribuindo para “reduzir de forma dramática o emprego e o rendimento no Reino Unido”. A taxa de desemprego deverá crescer para 9%, níveis que superam os valores atingidos na sequência da crise financeira de 2008/09.

Ainda assim, as suas previsões apontam também para uma recuperação vincada em 2021, com um crescimento do PIB em 15%, esperando que a economia regresse aos valores pré-pandemia em meados do próximo ano.

Perante estas estimativas, o Banco de Inglaterra decidiu manter as taxas no seu nível mais baixo de sempre, em 0,1%.

As previsões do banco central apontam ainda para uma queda da inflação para 0,5% em 2021, com uma eventual recuperação para 2% em 2022.