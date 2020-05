Ajudas públicas à aviação dão força ao comboio

As companhias aéreas vão precisar do dinheiro dos contribuintes para poderem voltar a voar, mas há países que exigem ao transporte aéreo uma nova abordagem que tenha em conta um maior respeito pelo meio ambiente. É o caso da França, que se prepara para injectar sete mil milhões de euros na sua companhia de bandeira, mas à qual o governo exige que reduza em 50% as emissões de CO2 nos voos domésticos até 2024.

Continuar a ler