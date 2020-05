O mundo do futebol está com os olhos postos na Coreia

Um homem que já trabalhou em mais de 15 países numa já longa carreira com mais de duas décadas dificilmente será surpreendido no futebol, mas José Morais, treinador português, também foi apanhado na curva por uma emergência global chamada covid-19. “Tudo é novo”, diz este treinador de 54 anos que vai nesta sexta-feira iniciar a defesa do título de campeão da Coreia com o seu Jeonbuk Motors. Num mundo envolvido pela pandemia, a K-League, tal como outras ligas desportivas do país, será um caso raro de actividade desportiva profissional e, por isso, todo o planeta vai estar atento, não apenas pelo gosto de ver desporto, mas também a tirar notas sobre o plano coreano de desconfinamento desportivo.

