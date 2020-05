Luís Filipe Vieira: “Benfica vai atravessar dificuldades”

O presidente do Benfica reconheceu esta quinta-feira que o clube vai “atravessar dificuldades” devido à pandemia de covid-19, mas isso não impedirá o campeão português de futebol de “cumprir com toda a gente, seja dentro de casa, seja fora”.

“Há um campeonato que o Benfica não pode perder, que é o da credibilidade. Por isso, o Benfica, em todas as situações, terá de responder ‘presente’, assumir os seus compromissos sempre. Irei fazer tudo para o Benfica continuar a cumprir com toda a gente, seja dentro de casa, seja fora”, afirmou Luís Filipe Vieira, em declarações à Benfica TV.

O presidente do Benfica considerou que a superação dos constrangimentos provocados pela pandemia constitui o “trabalho mais difícil” que terá de enfrentar, pedindo união e advertindo que o clube lisboeta “não pode voltar ao passado”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Esse é o ponto mais importante para todos nós neste momento: sermos solidários, compreendermos as decisões que, nesta altura, quem lidera o Benfica terá de tomar e, mais do que isso, estarmos todos à volta do Benfica e sentirmos este clube”, assinalou.

Apesar das dificuldades que prevê para o Benfica e para o futebol português, Luís Filipe Vieira deixou uma “mensagem de optimismo” aos adeptos e simpatizantes, lembrando que o clube já viveu “períodos muito difíceis” e conseguiu ultrapassá-los.

“É dentro desse espírito que estamos todos, sabendo que, dentro das dificuldades, a nossa obrigação é ganhar. (...) Os benfiquistas têm de entender que vamos atravessar dificuldades, mas isso não nos inibe de querer ganhar e de ganhar”, advertiu.