Liga restringe fundo financeiro a clubes cumpridores

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) divulgou esta quinta-feira o regulamento para o recurso ao fundo de tesouraria em resposta à pandemia de covid-19, fazendo depender a elegibilidade, entre outras condições, do cumprimento salarial.

De acordo com o regulamento do fundo de 1,52 milhões de euros (ME), complementar ao de um milhão criado pela Federação Portuguesa de Futebol, ficam excluídos os promovidos Nacional e Farense, e as equipas B.

Para beneficiarem do fundo criado pela LPFP, os 14 clubes têm de ter saldadas as dívidas para com o organismo responsável pelas competições profissionais e ter provado o cumprimento salarial com os seus profissionais, sendo que, para receber a segunda prestação, é exigida a regularização da situação tributária e com a segurança social.

Os montantes recebidos por esta via “apenas podem ser aplicados” em despesas decorrentes da pandemia de covid-19, desde o pagamento salarial de jogadores, treinadores ou funcionários, a dívidas às entidades tributárias ou segurança social, passando por prémios de seguros de acidentes de trabalho ou investimento em infraestruturas.

Os clubes podem candidatar-se a estes montantes até 15 de Maio, sem qualquer exigência quanto à aceitação da classificação da II Liga.

Os dois fundos ascendem a 2,52 ME, o que pode representar individualmente para cada clube 108.500 euros através do mecanismo criado pela LPFP e 62.500 euros pelo da FPF, cujo regulamento não exclui as duas equipas promovidas ao principal escalão, mas apenas as equipas B.

A II Liga foi suspensa por tempo indeterminado a 12 de Março, mas foi excluída a sua continuidade no plano de desconfinamento do Governo, que admitiu a possibilidade de serem disputadas a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal, assim como desportos individuais ao ar livre.

A retoma da I Liga de futebol, a partir de 30 e 31 de Maio, está sujeita a aprovação pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) de um plano sanitário, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, explicando que os jogos vão realizar-se sem a presença de público nos estádios.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.