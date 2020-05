Liga alemã vai recomeçar no dia 16 de Maio

Um dia depois do aval dado pelo Governo ao recomeço do futebol, a Liga alemã já tem data de reinício. A Bundesliga recomeça a 16 de Maio, dentro de pouco mais de uma semana, e terminará no fim-de-semana de 27 e 28 de Junho.

Christian Seifert, presidente da Liga alemã de futebol (DFL), revelou que houve opiniões divergentes quanto à data final, com diferentes propostas dos clubes, mas que a solução encontrada foi aceite sem problemas.

Assim, no dia 16 arrancará a 26.ª jornada da Bundesliga, com o clássico entre o Borussia Dortmund e o Schalke 04 no sábado, sendo que a ronda terminará na segunda-feira quando o Werder Bremen defrontar o Bayer Leverkusen.

E porquê tão cedo? Porque, de acordo com Seifert, o campeonato deverá ficar concluído até ao final de Junho, por razões que têm a ver com relações laborais. Para além disso, há a intenção de poder iniciar a época seguinte ainda em Agosto, ainda que esse cenário possa sofrer alterações.

O presidente da DFL apela à máxima responsabilidade dos clubes na minimização dos riscos, cumprindo escrupulosamente o plano sanitário desenhado para o efeito, e revela também que decorre “um diálogo muito construtivo” com os operadores televisivos no sentido de ser permitida a transmissão dos jogos em canal aberto.

Do ponto de vista desportivo, as subidas e descidas de escalão mantêm-se tal como inicialmente previsto.

Por maior que seja o controlo dentro das instalações desportivas, o risco de contágio está sempre presente. E o que acontecerá se um jogador for infectado? Seifert garante que esse cenário está previsto, mas só adiantará as medidas concretas caso venha a confirmar-se a existência de um positivo por covid-19.

Sobre a possibilidade de ajuntamentos de adeptos para ver os jogos (que serão disputados à porta fechada), o responsável máximo pela DFL reconhece que a questão deve ser encarada com seriedade, mas ao mesmo tempo mostra-se confiante: “Nas reuniões que tivemos com os grupos de adeptos, nas últimas semanas, ficámos relativamente tranquilos, porque o que nos disseram é que vão evitar juntar-se. Que, nesta altura, mantêm o clube no coração”.