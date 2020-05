Comité Olímpico propõe criação de fundo de apoio ao desporto

O Comité Olímpico de Portugal (COP) apresentou à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) uma proposta que visa a criação de um Fundo Especial de Apoio ao Desporto (FEAD) e que passa pela alteração da distribuição das receitas dos jogos sociais e apostas desportivas. A intenção é aplicar uma dedução suplementar sobre o volume de vendas brutas das apostas desportivas.

Este é apenas mais um passo na estratégia do COP para recuperar a sustentabilidade das organizações desportivas, pretendendo o organismo “alertar para o volume dos montantes em causa e a sua potencialidade para poderem ser um elemento fulcral para a criação do FEAD”. Em concreto, o que o comité olímpico propõe é uma dedução sobre o volume das apostas que se junte às deduções legais de 2% para a Santa Casa e de 3,5% para as federações desportivas”.

O organismo liderado por José Manuel Constantino visa, assim, “garantir o justo retorno a um sector que, anualmente, em apostas desportivas, gera receitas de largos milhões de euros, dos quais apenas uma reduzida percentagem é reconduzida para o sector desportivo”.