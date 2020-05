No Uni Ver Só de Silvestre Pestana

Prossegue o ciclo de actividades semanais da BoCA - Biennial of Contemporary Arts, que este ano se propõe a pensar o mundo e a experiência artística a partir de casa.

Esta quinta-feira, às 22h, a rubrica Press Play, no canal de YouTube da bienal, traz Uni Ver Só, vídeo de 1985 do madeirense Silvestre Pestana (n.1949), cujo trabalho na arte contemporânea portuguesa atravessa várias disciplinas e foi recentemente distinguido pela Associação Internacional de Críticos de Arte com o prémio AICA 2019. Conforme a nota de apresentação, “é um vídeo cru, não editado, que simultaneamente dessacraliza o processo artístico e refuta as convenções da videoarte e da imagem cinematográfica”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A grelha desta semana contempla ainda o encontro online com o projecto Os Espacialistas (sexta, às 20h); a transmissão em directo da performance Monólogo de Abertura, do artista plástico Pedro Barateiro, seguida de conversa com John Romão, criador e director artístico da BoCA (sábado, às 22h); e a sessão Ecotemporâneos com o actor Albano Jerónimo (domingo, às 16h).