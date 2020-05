Teatro Municipal do Porto com programa de investigação para artistas da cidade

O Teatro Municipal do Porto criou um programa com o intuito de incentivar o trabalho de investigação de artistas que, devido ao contexto actual, se encontram impossibilitados de apresentar os seus espectáculos. O programa irá seleccionar até 11 artistas, com a atribuição de um valor individual de 3000 euros.

Reclamar Tempo – Pesquisa e Investigação Artística, assim se chama o programa, é dirigido a artistas que residam ou trabalhem no concelho do Porto, nas áreas de dança, teatro, performance, circo contemporâneo, cruzamentos disciplinares, escrita e reflexão nas artes performativas.

As candidaturas encontram-se abertas e encerram no próximo dia 18 de Maio. As propostas serão escolhidas por um júri, que foi constituído para o efeito e é composto por Cristina Planas Leitão, coreógrafa e assistente de programação do Teatro Municipal do Porto, Pedro Barreiro, encenador e programador da Rua das Gaivotas 6, e pela dupla de artistas Daniel Moreira e Rita Castro Neves. Os resultados serão anunciados a 29 de Maio. O trabalho dos artistas seleccionados será organizado em duas fases: a primeira dedicada exclusivamente ao trabalho de pesquisa e a segunda à realização de residências de duas semanas, em espaço a anunciar.

O acompanhamento será feito por dois mentores, um nacional e um internacional.