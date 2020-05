Iron Maiden adiam concerto no Estádio Nacional para 21 de Junho de 2021

Os britânicos Iron Maiden adiaram o concerto que iriam dar no Estádio Nacional, em Oeiras, no próximo dia 23 de Julho, para o dia 21 de Junho de 2021, anunciou esta quinta-feira a promotora do concerto, que salienta que os Within Temptation e Airbourne se mantêm no cartaz.

“É com pesar que anunciamos que, de acordo com as recomendações da Direcção-Geral da Saúde em resposta à pandemia do novo coronavírus, o concerto dos Iron Maiden inserido na digressão Legacy of the Beast e agendado para o próximo mês de Julho no Estádio Nacional, foi adiado para 21 de Junho de 2021”, pode ler-se no comunicado da Prime Artists, que lembra que os bilhetes já adquiridos se mantêm válidos para a nova data.

Em Novembro, quando foi anunciado o regresso a Portugal, o vocalista Bruce Dickinson dizia que a digressão estava a ser “fantástica para a banda e em todos os concertos as reacções aos cenários, ao palco, a todos os adereços malucos (e ao Eddie!) têm sido fenomenais”.

O concerto, para o qual era prometido um “alinhamento repleto de clássicos”, acontecerá agora três anos depois da actuação na Altice Arena, que já estava inserida na mesma digressão que ainda prossegue.

Fundados em meados da década de 1970, os britânicos Iron Maiden têm sido presença recorrente em Portugal, tendo o baixista Steve Harris chegado a ter um bar em Faro durante mais de 20 anos. A banda foi até cabeça-de-cartaz da edição de 2011 da Concentração de Motos da capital algarvia.

O primeiro disco com Bruce Dickinson na voz, The Number of the Beast (1982), projectou-os em definitivo para a linha da frente do género musical, sendo autores de múltiplos clássicos dentro do metal como Somewhere in Time e Fear of the Dark.