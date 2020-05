Guitarradas online, Alentejo ao alto

Habituado a fazer-se ouvir em palcos alentejanos, o Guitarras ao Alto muda-se este ano para casa de quem o quiser escutar online e transforma-se num festival de concertos digitais, um para cada quinta-feira de Maio.

Organizado por Vasco Durão, tem procurado "levar uma proposta cultural actual e única a um território que tem uma oferta cultural muito reduzida”, na forma de "um encontro inédito de dois músicos que se unem pelo seu amor à guitarra”.

O repto desta sexta edição foi lançado à galesa Gwenifer Raymond – primeira presença internacional da história do evento – e O Gajo (João Morais). O resultado do encontro, trabalhado em residência artística, seria apresentado no Crato, Estremoz, Avis e Beirã-Marvão. Fechados os palcos por causa da pandemia, a função segue em streaming no dia 28, às 21h30, através do YouTube da Antena 3.

Até lá, ouvem-se mestres das cordas que responderam a desafios de anos anteriores: a 7 de Maio, o cartaz abre com Tó Trips e Filho da Mãe, dupla nascida na edição de estreia, em 2014; Bruno Pernadas e Mário Delgado chegam dia 14; Peixe e Frankie Chavez tocam a 21 (sempre às 21h30).

São chamados não só a actuar e a recuperar cumplicidades musicais, como a entrar em conversas. Moderadas pela jornalista, locutora, programadora e DJ Isilda Sanches, querem-se pautadas pela partilha de memórias dessas passagens – para que, mesmo em casa, o Alentejo se mantenha no horizonte.