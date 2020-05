Cómoda onde Fernando Pessoa escrevia comprada por 41 mil euros

Após vários adiamentos por causa da pandemia de covid-19, o Palácio do Correio Velho levou finalmente à praça, esta quarta-feira ao final do dia, o espólio de Luiz Miguel Nogueira Rosa Dias (1931-2019), sobrinho de Fernando Pessoa, que incluía materiais de escritório, óculos e outros objectos de uso quotidiano do poeta, e ainda uma cómoda papeleira que era a estrela do leilão e foi comprada por 41 mil euros.

