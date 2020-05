Cabaré com um twist de modernidade

Em Maio do ano passado, Lisboa assistia à estreia do The Spectacular Cabaret Fest, uma produção Grande Cabaret Lisboa - Clube de Artistas que, ao longo de três dias, celebrou a cultura do burlesco com números de circo, magia e dança levados a palco por artistas de todo o mundo.

O festival está de volta, para uma segunda edição recheada e adaptada aos tempos que correm, ou seja, numa versão online. O modelo das três noites de boémia mantém-se, agora com vídeos e performances a partir da casa de cada um dos artistas, nos dias 7, 15 e 23 de Maio.

A mostrar a sua arte estão convidados de Portugal mas também de outras paragens: Rússia, Brasil, Irlanda, Reino Unido e Itália são alguns dos exemplos.

O cartaz será partilhado na página do Facebook do Grande Cabaret Lisboa e é mais uma vez alinhado por Veronique DiVine e Louise L'Amour.

A entrada no espaço do festival é feita na plataforma paypal.me/SpectacularOnline, mediante um donativo com valores mínimos de 5 euros para um dia e 10 euros para os três dias, que reverterá proporcionalmente para os artistas envolvidos. Depois das formalidades, cada espectador terá acesso às performances escolhidas, durante 24 horas.