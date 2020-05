Ventilador português Atena testado em porcos

O ventilador pulmonar Atena, inventado no CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, em conjunto com vários parceiros, tem estado em testes em porcos, desde a semana passada, na Escola de Medicina do Minho e no Centro Clínico Académico de Braga. Esta quinta-feira houve mais uma sessão de testes nos animais – primeiro saudáveis e depois com lesões pulmonares que simulam uma pneumonia grave como acontece na covid-19 –, seguindo já esta sexta-feira o pedido formal de realização de ensaios clínicos, agora em pessoas. Também esta sexta-feira, de manhã, o Atena vai ser apresentado ao primeiro-ministro, António Costa, e ao ministro da Ciência, Manuel Heitor, nas instalações do CEiia em m Matosinhos.

