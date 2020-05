Amélia Muge e Marc Chagall no novo vídeo do projecto Círculo da Música

Chama-se Lisboa em alerta e é a terceira canção a ser divulgada no âmbito do projecto Círculo da Música, uma iniciativa do guitarrista André M. Santos (Melech Mechaya, Quarteto de Guitarras de Lisboa) que dará origem a um disco de guitarra e voz, com 16 vozes convidadas, em processo de pré-venda. Escrita pela cantora e compositora Amélia Muge e inédita até agora, Lisboa em alerta nasceu como reacção a uma vaga de atentados terroristas na Europa. No entanto, o “ninguém está seguro, ninguém está descansado” dos seus versos pode também ser aplicado a estes tempos de pandemia. O videoclipe agora divulgado, com ilustração animada e guião de Amélia Muge e animação em vídeo de António José Martins, foi feito a partir de quadros do pintor surrealista russo-francês Marc Chagall (1887-1985), pintor que aliás é mencionado nos versos da canção: “Tal como um quadro pintado por Chagall/ voamos sobre as casas na horizontal”. A voz é de Amélia Muge (autora de letra e música) e a guitarra e arranjo são de André M. Santos.

O disco Círculo da Música, que será lançado ainda este mês de Maio, terá um total de 16 canções, todas elas gravadas a guitarra (sempre a de André M. Santos) e voz. Além de Amélia Muge, de Samuel Quedas e de Sofia Santos, cujos temas e vídeos já foram divulgados, o disco conta ainda com as vozes de Adriana Moreira, Ana Margarida, Ana Tomás, António Fragoso, Bruno Almeida, Carla Ribeiro, Cláudia Madeira, Diana Soares, Emanuel Soares, Miguel Ramos, Ophelia K, Rui Baeta e Sívia Filipe.