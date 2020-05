Ministra da Justiça quer que tribunais regressem ao serviço ainda este mês

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, quer que os tribunais reatem o serviço ainda durante este mês. Não será já para esta semana nem para a próxima, mas a ideia é que o regresso à nova normalidade possa ocorrer ainda em Maio.

A governante falou esta quarta-feira aos jornalistas à saída de um encontro com os presidentes dos conselhos superiores da magistratura e do Ministério Público, para explicar que serão implementadas medidas como o uso obrigatório de máscaras nos tribunais ou a distância mínima de dois metros entre as pessoas presentes nos julgamentos, juízes incluídos. Quando isso não for possível, recorrer-se-á a viseiras e também a máscaras. “Ninguém poderá estar nas instalações dos tribunais sem máscara. Temos de respeitar este princípio”, declarou. Entre as medidas reveladas está também a higienização destes espaços e dos equipamentos neles utilizados, como não podia deixar de ser.

Está para aprovação no Parlamento um diploma no Parlamento que revoga a suspensão dos prazos judiciais. A sua aprovação, que a governante prevê que possa acontecer entre esta semana e a próxima, permitirá “praticar actos judiciais com mais intensidade”.

Seja como for, adiantou Francisca Van Dunem, o regresso à nova normalidade far-se-á “a dois modos”: implicará a prática de actos presenciais, sim, mas também a de actos à distância, consoante as circunstâncias. Assim, no mesmo tribunal um julgamento poder-se-á fazer com os intervenientes todos presentes, se houver condições para isso respeitando as exigências sanitárias, mas também se poderá efectuar à distância, por videoconferência – se, por exemplo, não estiverem disponíveis salas de audiências com as dimensões adequadas ao distanciamento social.