Juiz liberta pai suspeito de abuso sexual da filha. Mulher e filhas mudam de casa

Um operário da construção civil, de 44 anos, que foi detido no passado domingo, pela Polícia Judiciária de Braga, por suspeita de ter violado a filha de 15 anos, saiu em liberdade.

O homem ficou, no entanto, proibido de se aproximar das filhas, a menos de 500 metros, obrigado a usar pulseira electrónica e a apresentações periódicas na PSP, segundo noticiou o Correio da Manhã.

Ao que o PÚBLICO apurou junto de fonte ligada ao processo, como a mãe e as filhas se afastaram imediatamente do alegado agressor passando a viver noutra casa, o juiz de instrução criminal do Tribunal de Braga entendeu que não haveria necessidade de aplicar a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.

Para o juiz, o perigo de continuidade do crime não se verifica, uma vez que a mulher e as filhas deixaram de estar sob o mesmo tecto que o alegado agressor. Logo será suficiente proibir a proximidade até que o Ministério Público termine a investigação ao caso.

O homem está indiciado de pelo menos dois crimes de abuso sexual de menor dependente.

Os abusos à filha mais velha terão começado em meados de Abril — o casal tem também uma filha de sete anos. O homem foi detido no domingo, depois de ter sido surpreendido pela mulher.

A mulher esteve a trabalhar de noite e estava a descansar quando acordou com os gritos da filha mais nova. A menina estava a gritar ao pai para que este parasse de fazer mal à irmã. A mãe chamou imediatamente a PJ que deteve o alegado agressor.