Governo criticado por “exclusão propositada” dos diabéticos no regime de excepção

A Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD) está “negativamente surpreendida com a exclusão propositada das pessoas com diabetes e hipertensão do regime excepcional de protecção da covid-19”.

Em causa está a correcção do decreto-lei do Governo, que retira as pessoas com diabetes e hipertensão da lista do regime excepcional de protecção no âmbito da covid-19, impedindo-as, assim, de ter as faltas ao trabalho justificadas por declaração médica – nos casos em que não fosse possível exercer as funções à distância.

Em comunicado enviado às redacções nesta quarta-feira, a SPD fala de uma “exclusão propositada” deste grupo de cidadãos. E vai mais longe: “Não percebemos qual é a intenção do Governo ao excluir as pessoas com diabetes do regime excepcional de protecção. A SPD há meses que faz um trabalho árduo no sentido de sensibilizar as pessoas com diabetes para o risco acrescido que têm perante a covid-19. Vários elementos do próprio Governo têm feito múltiplas menções a este risco”. “Foi uma surpresa para nós esta exclusão” destaca João Filipe Raposo, presidente do organismo.

A organização defende ainda que as sociedades científicas deveriam ter sido ouvidas antes desta decisão. “Os diabetes representam um sério problema de saúde pública em Portugal, com mais de um milhão de pessoas a viverem com a doença (…) esta exclusão deixa estas pessoas numa situação de vulnerabilidade ainda maior”, concluem.