Falhas no sistema electrónico levam juiz a suspender processo Hells Angels

O juiz Carlos Alexandre, que preside à instrução do processo Hells Angels, adiou por tempo indeterminado todas as sessões que estavam marcadas, incluindo o debate instrutório, previsto para os dias 11 e 12 de Maio, avançou a Sic Noticias. O processo conta com 89 arguidos, um deles em prisão preventiva.

Ao que o PÚBLICO apurou a decisão foi tomada depois de o juiz não ter consigo ouvir as cerca de dez testemunhas previstas para esta quarta-feira, uma vez que o sistema electrónico Webex não o permitiu.

O juiz só conseguiu ouvir uma testemunha na parte da manhã e outra parcialmente à tarde. O sistema falhou constantemente.

O magistrado informou, durante a tarde, que o Webex não reúne as condições necessárias para continuar os trabalhos e que ia esperar pelas medidas que serão aprovadas na Assembleia da República sobre os prazos judiciais.

Os 89 arguidos estão acusados de associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e detenção de armas e munições entre outros crimes.

Segundo a acusação do Ministério Público, os arguidos do grupo motard Hells Angels terão elaborado um plano para atacar, com recurso a força física e armas, um grupo rival, em Março de 2018.