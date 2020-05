Covid-19: mais 15 mortes e 480 infecções. Taxa de novos casos é a mais alta em duas semanas

Portugal regista, nesta quarta-feira, 1089 mortes por covid-19, mais 15 do que na terça-feira, o que corresponde a um aumento de 1,39% face ao dia anterior. Quanto ao número de casos confirmados, contam-se 26.182, mais 480 do que na terça-feira, ou o equivalente a uma taxa de crescimento de 1,86%. Estes são os dados que constam no boletim epidemiológico desta quarta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Esta é a taxa de crescimento de novos casos mais alta desde dia 22 de Abril, quando se registou um aumento diário de 2,8% dos casos.

Sabe-se ainda que há 2076 pessoas recuperadas, depois de um teste negativo (se estiverem a ser tratadas em casa) ou dois (se estiverem internadas num hospital). São mais 333 do que na terça-feira.

Há 838 pessoas internadas, 139 delas nos cuidados intensivos — são mais 20 pessoas internadas e cinco entradas nas unidades de cuidados intensivos do país em apenas 24 horas. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, 84,7% dos doentes com covid-19 está a ser tratado em casa. A percentagem de pessoas em internamento é de 3,2%, das quais 0,5% em unidades de cuidados intensivos e 2,7% em enfermaria.

A taxa de letalidade global é de 4,2%, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, mas sobe acima dos 70 anos e situa-se, nesta quarta-feira, nos 15%. Das 1089 vítimas, 950 tinham mais de 70 anos.

A região mais afectada continua a ser o Norte, com 15.256 casos positivos contabilizados desde Março e 623 mortes. A segunda região mais afectada é Lisboa e Vale do Tejo com 6641 casos confirmados e 226 mortes.

As regiões menos afectadas continuam a ser o Alentejo e a Madeira. No Alentejo contam-se 220 casos confirmados e um morto e na Madeira há 86 casos confirmados, sem mortes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto à informação por concelhos, fica a saber-se que Lisboa é o local onde se concentram mais casos positivos (1627), seguida de Vila Nova de Gaia (1425) e Porto (1266).

Desde o início do ano, há registo de mais de 3,6 milhões de casos positivos de covid-19, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins (EUA) em todo o mundo e mais de 250 mil mortes pela doença, mas já 1,2 milhões de pessoas recuperaram.