Covid-19: Depois de 11 dias sem novas infecções, Madeira regista quatro novos casos

Depois de 11 dias consecutivos sem novos casos de covid-19, a Madeira registou esta quarta-feira quatro novos positivos de infecção pelo novo coronavírus, aumentando para 90 o número total de infectados desde o início da pandemia.

No balanço diário sobre a situação epidemiológica, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, explicou que todos os novos casos estão relacionados com um surto registado há cerca de duas semanas no concelho de Câmara de Lobos (oeste do Funchal), que obrigou mesmo à criação, a 19 de Abril, de uma cerca sanitária à freguesia com o mesmo nome.

O isolamento da freguesia, que vigorou até ao último domingo, foi motivado pelo surgimento de 29 casos em dois dias. A maioria pertencente à mesma família.

“Estes novos doentes estavam identificados como contactos próximos dos casos positivos que tinham sido diagnosticados em Abril”, contextualizou a vice-presidente do Instituto da Administração da Saúde do Madeira (IASAÚDE), Bruna Gouveia, adiantando que os quatro já estavam em isolamento, numa unidade hoteleira requisitada pelo executivo madeirense.

Com idades compreendidas entre os 20 e os 59 anos, estes novos pacientes já tinham sido testados, quando há duas semanas foram feitos rastreios em Câmara de Lobos, na tentativa de travar o surto. Por fazerem parte da cadeia de transmissão sinalizada, integraram um grupo de pessoas que foram isoladas num hotel na freguesia. No final do período de isolamento, passados 14 dias, foram testados novamente e deram positivo.

“Vão continuar em isolamento”, disse Bruna Gouveia, garantindo que estes casos não representam riscos para a comunidade porque estiveram sempre isolados, nem colocam em causa o calendário estabelecido pelas autoridades regionais para a retoma das actividades. “Não abala a necessidade de retomar algumas actividades”, sublinhou Pedro Ramos.

Desde o início da pandemia – o primeiro caso confirmado na Madeira foi a 16 de Março – que 90 pessoas foram infectadas pela covid-19. Destas 50 já recuperaram. No arquipélago, contabilizou Bruna Gouveia, continuam 258 pessoas em vigilância activa e 42 em auto vigilância.