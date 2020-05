A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou esta quarta-feira que o convívio entre avós e netos depende do “tipo de avós que estamos a falar”.

“Há avós jovens, sem factores de risco e aí a convivência é no âmbito do agregado familiar e não envolve nenhum risco acrescido. Se os avós tiverem uma idade avançada, nomeadamente 65 ou mais anos, e patologia associada, aqui sim, tem de haver precaução”, referiu, sublinhando a importância da “protecção dos mais vulneráveis”.

“Se os avós forem vulneráveis, devem ser protegidos e o convívio familiar com estas pessoas deve fazer-se com todas as medidas que temos recomendado, entre as quais o distanciamento social, higienização das mãos, etiqueta respiratória e utilização de máscaras”, afirmou a directora-geral da Saúde durante a conferência de imprensa diária sobre a actual situação da pandemia de covid-19. “Depende se é indivíduo de risco pela sua idade e comorbidades”, concluiu.

“Não há motivo para que os pais não deixem os filhos ir à escola”

“Quero dizer a todos os pais, alunos, professores, auxiliares e a toda a comunidade escolar e educativa que o regresso às aulas está a ser ponderado para garantir a segurança de todos”, referiu ainda a directora-geral da Saúde, depois de questionada sobre o regresso às escolas.

Graça Freitas salientou que “não há risco zero em nada”, mas garantiu que as autoridades estão a planear “um conjunto de regras para minimizar o risco”. Risco este que, disse, depende “das condições em que as aulas vão ser retomadas, nomeadamente do edificado, dos equipamentos, da organização das aulas, do contacto entre alunos e dos espaços”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É uma série de medidas que tem a ver com a organização do ambiente escolar e outro grupo de medidas que tem a ver com os comportamentos. Um jovem tanto pode ter um comportamento seguro fora do ambiente escolar, como ter um comportamento seguro dentro da escola”, disse, afirmando que este regresso ter-se-á de fazer “de forma ordeira e respeitando as regras”.

O objectivo é “evitar ao máximo a transmissão directa do novo coronavírus, através de gotículas, e a indirecta, através das superfícies”. “Devemos voltar às aulas com toda a confiança, desde que se garanta que todos nós vamos contribuir para este esforço de nos mantermos afastados”, afirmou Graça Freitas, destacando ainda a importância da higienização das mãos, da etiqueta respiratória e da utilização de máscara “como barreira entre nós e o outro”. “Mas o uso de máscara não leva a que as pessoas convivam frente-a-frente e de perto”, notou, acrescentando que “o risco de voltar para a escola é o risco de viver em comunidade”.

“Não há motivo para que os pais não deixem os filhos ir à escola”, concluiu, sublinhando que “temos de nos habituar a viver com esta nova realidade” e de “aprender a minimizar o risco”.