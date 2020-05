Amadora. Centenas de pessoas aglomeram-se em fila para recolha de alimentos

A zona que rodeia a mesquita da comunidade islâmica da Amadora recebeu, na tarde desta quarta-feira, um aglomerado de pessoas que faziam fila para recolha de alimentos.

A PSP da Amadora confirmou ao PÚBLICO que “cerca de 200 pessoas não respeitavam as normas de distanciamento social” e que foi movido um dispositivo policial para o local.

Para já, esclarece a PSP, “a polícia interveio sem desacatos nem intervenção rígida”. “Foi uma intervenção indicativa e as pessoas estão a cumprir. Do que sabemos, a situação está calma”, acrescenta, informando ainda que a distribuição de alimentos está a terminar.

“As pessoas estão lá porque precisam”

O sheik David Munir, líder da mesquita islâmica central de Lisboa, detalhou à TVI24 que “no mês do Ramadão é normal as pessoas distribuírem alimentos para os mais carenciados”, mas lembrou que, fruto da pandemia, foi criada “uma equipa para ir a casa dessas pessoas”.

Elogiando a bondade e generosidade da iniciativa da mesquita da Amadora, lamentou que esta não tenha optado por uma organização mais ponderada, antecipada e com recurso ao apoio das forças policiais e das entidades municipais.

“É uma mesquita pequena, que está a fazer um bom trabalho, mas, acima de tudo, é uma mesquita pequena. Tem de servir de apoio religioso, espiritual e social, mas não nesta virtude. Isto poderia ter sido feito num campo ou num pavilhão, de forma mais organizada e pacífica. Foi tudo um pouco em cima do acontecimento e eles não sabiam que lá iriam tantas pessoas. Se trabalhássemos em equipa, com a Câmara Municipal, a polícia e os bombeiros, resolveríamos o problema de forma pacífica e generosa”.

Sobre os perigos do ajuntamento, David Munir reconheceu o problema de saúde pública, mas lembrou o desespero das pessoas. “Preocupa-me que facilmente uma pessoa infectada pode contaminar centenas. Essas centenas irão para as suas casas e poderão contaminar outras centenas. Depois, essas vão a um supermercado e contactar com outros. Com isto, estamos a expandir a infecção”, começou por dizer, acrescentando: “Mas também me preocupa que as pessoas estão lá porque precisam. É um problema social. As pessoas estão desesperadas. Muitas até taparam a cara - e não só com a máscara -, porque têm vergonha de lá estar”.