Ventura pede apoio ao PSD, CDS e IL para retrato e plano de contingência para comunidades ciganas

André Ventura escreveu aos presidentes do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal pedindo-lhes apoio para uma iniciativa legislativa que inclua a criação de um “plano específico para as comunidades ciganas em matéria de saúde e segurança durante a pandemia de covid-19” e também para um “levantamento urgente” (hoje inexistente) sobre a “composição, quantificação e localização das comunidades ciganas em Portugal”.

Continuar a ler