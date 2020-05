Tribunal anula decisão da ERC que criticava “sensacionalismo” de reportagem da TVI sobre negócios de genro de Jerónimo

O Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Sintra anulou a deliberação da Entidade Reguladora da Comunicação social (ERC) de Julho do ano passado que considerava que a TVI violara as obrigações de rigor informativo ao emitir uma reportagem “marcadamente sensacionalista” sobre o alegado favorecimento do genro de Jerónimo de Sousa em contratos com a Câmara de Loures.

